ADÜ’de Biontech aşısı yapılmaya başlandı

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) hastanesinde Biontech Aşısı yapılmaya başlandı.

Covid19 pandemisi ile mücadele kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde Biontech aşısı uygulanmaya başlandı. 20212022 Akademik Yılının yüz yüze olarak başlayabilmesi kapsamında aşı randevu sistemi açılan ADÜ akademik ve idari personeli ile 50 yaş ve üzeri vatandaşların ‘Biontech' aşılaması başladı. Alo 182, eNabız ve MHRS üzerinden randevu alarak başvuran vatandaşlar Biontech aşısının birinci dozunu oldu.

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