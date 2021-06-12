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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kampçıların yeni merkezi Karacasu olacak

İHA

Kampçıların yeni merkezi Karacasu olacak

Kültürel tarihi ile Aydın’ın önemli ilçelerinden olan Karacasu, kampçıların yeni adresi olacak.

Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi olan Aydın’ın Karacasu ilçesi, kampçıların yeni adresi olacak. Karacasu Belediyesi tarafından Afrodisias Kültür Yolunda Karacasu Molası adıyla hayata geçirilen kamp alanında çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçenin kültürel tarihini ortaya çıkarmak ve kültür turizmini artırmak amacıyla Büyükdağlı Mahallesi’nde hayata geçirilen projenin, tamamlanması ile birlikte ilçe turizmine de önemli katkı yapması hedefleniyor.

“Kampçıların gözdesi olacak”
Tarih ve doğanın iç içe olduğu Karacasu’da yapılacak olan kamp alanı içerisinde yer alan 24 yataklı bungalov ev, 24 çadır kapasiteli kamp alanı ve 18 araç kapasiteli karavan park tesisi ile kampçıların da yeni merkezi olacak. İlçe turizmine de önemli katkı sağlayacak olan kamp alanın Karacasu’ya hayırlı olmasını temenni eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Afrodisias Kültür Yolunda Karacasu Molası adlı projemizde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından çalışmalara devam ediliyor. İlçemizin turizmine katkı sağlayacak olan sosyal alanımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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