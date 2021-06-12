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Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası Hayallerinin inşa edileceğini zannedenler evlerinin enkazının olduğu yerde dertlerini anlatmaya çalıştı

İHA

Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası Hayallerinin inşa edileceğini zannedenler evlerinin enkazının olduğu yerde dertlerini anlatmaya çalıştı

Aydın’da Türk filmlerini aratmayan bir dava, gerek mağdur sayısının çok olması gerekse olay yerinin keşfi amacıyla sokakta görüldü. İldeki dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma vaadiyle 1997 yılında kurulan ve aradan geçen yaklaşık çeyrek asır zamanda yeni ev beklerken ellerindeki ev ve arsaları kaybeden onlarca kişinin düştüğü durum birçok kişiyi duygulandırdı.

Aydın’da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kooperatif kuruldu. Bir yandan kooperatife üye kaydı yapılırken diğer yandan da Güzelhisar Mahallesi’nde şehrin en değerli yerlerinden biri olan yaklaşık 50 dönüm alandaki evler mal sahiplerinin hakkı verileceği belirtilerek kooperatif arsası olarak seçildi. 1997 yılından 2017 yılına kadar geçen 20 yıllık süreçte kimse evine kavuşamayınca Aydın’ın en önemli sorunlarının başında yer alan ve kamuoyunda da AYKONUT sorunu olarak dillendirilen problemi çözmek üzere kooperatif, işi merkezi Söke İlçesi’nde bulunan Yavuzlar İnşaat Firması’na devretti.

Hak sahiplerinden ve kamuoyundan sır gibi gizli tutulduğu belirtilen sözleşme ile şehrin göbeğindeki 50 dönüm kıymetli alanı alanı devralan Yavuzlar İnşaat Firması, işi devralırken yaptığı basın toplantısında Aydın’ın da önemli sorunu olan ve çok sayıda mağduru bulunan bu kooperatifin sorununa çözeceğine söz verdi. 36 ay içerisinde sorunu çözeceği yolunda beyanda bulunan Yavuzlar İnşaat da aradan geçen 43 aya rağmen bir şey yapmayınca hak sahipleri isyan etti. İlk günkü söylemleri ile bugünkü söylemleri değişen Yavuzlar İnşaat Firması'ndan şikayetçi olan bazı mağdurlar işi sadece ticari gözle bakan firmaya vicdansızlıkla suçladı.

Bu süreç içerisinde birçok kişi vefat edince o zaman 550 civarında olan mağdur sayısının bugün varislerle birlikte 10 bin civarına ulaştığı belirtildi. Tek hayalleri başlarını sokacak bir eve kavuşmak olan mağdurlar daha sonra bir araya gelip Aykonut Mağdurları Derneği kurarak haklarını yasal yolla aramaya çalıştı. Konuyla ilgili açılan dava kapsamında mahkeme bahse konu arsaların olduğu alanda keşif ve duruşma yapıldı.

Haklarını aramak için yıkılan evlerinin olduğu alana gelen çok sayıda mağdur, zaman zaman duygulandı zaman zaman da öfkelendi. Yaşadıklarını ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış’ atasözü ile özetleyen bazı mağdurlar gözyaşı dökerken, bazı mağdurlar ise haklarını yiyenler için ‘Allah’a havale ediyoruz” dedi.

“Anlaşmalar hükümsüz olduğu için helvacı kağıdından farksız”
Mağdur insanların arsasının bulunduğu alana inşaat yapacak olan Yavuzlar İnşaat Firması’nın yetkilisi Tevfik Yavuz da bölgeye gelerek toplanan kalabalıkla görüştü. Mağdur olanların yanında olduğunu iddia eden Yavuz ile arsa sahipleri arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Aykonut Mağdurlarının ellerindeki sözleşmeyi bir geçerliliği olmadığı gerekçesi ile helvacı kağıdına benzeten Tevfik Yavuz’a bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Kendisinin ticaret yaptığını belirten Tevfik Yavuz ise bazı sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek haklarını devretmeleri halinde arsa sahiplerine noterden onaylı daire tapusu vereceğini söyledi. Yeni bir oyunun içinde düştüklerinden endişe eden arsa sahipleri 24 yıldır devam eden süreçte haklarını adaletin vermesini beklediklerini ifade etti. Polisin de geniş güvenlik önlemi aldığı toplantı ve duruşmalar olaysız olarak sonra erdi.

Türk filmlerini aratmayan davada birçok kişi atasından miras kalan davayla ev hayali kuruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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