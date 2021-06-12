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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konçe'den Kuşadası'na dostluk köprüsü

İHA

Konçe'den Kuşadası'na dostluk köprüsü

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuzey Makedonya’nın Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Konçe Belediye Başkanı İliev'e Kuşadası hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Kuşadası ile Konçe arasında kardeşlik ve turizm köprüsü oluşturmak için her türlü iş birliğini yapmaya hazırız" dedi.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası, Balkan ülkeleri ile olan yakın temasına Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni de ekledi. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuzey Makedonya’nın Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada, Kuşadası ile Kuzey Makedonya'nın ekonomik, kültürel ve coğrafi anlamda sahip olduğu değerler ele alındı. Kuşadası Belediyesi ile Konçe Belediyesi arasında kültür ve turizm alanında kurulacak iş birliğinin ilk adımları atıldı. Başkanlık makamındaki toplantının ardından Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev ve beraberindeki heyet Tarihi Kervansaray, Güvercinada Kalesi ile Mikro Minyatür Müzesini ziyaret etti. Heyete, Belediye Meclis Üyeleri Emre Fazlılar ile Hasan Çelik eşlik etti.

"Kuşadası çok çekici"
Kuşadası'nın tarihi ve turistik noktalarını gören Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev, "Kuşadası çok çekici ve güzel bir ilçe. Bizim de vatandaşlarımız tatil için çok sık buraya geliyor. Konçe Belediyesi kültür ve turizmin her alanında Kuşadası Belediyesi ile her türlü iş birliğini yapmaya hazır. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e bize gösterdiği yakın alaka ve ilgi için çok teşekkür ederim" dedi.

"Fraklı hissediyoruz"
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Ziyaretinizden oldukça mutlu oldum. Başka ülkelerden aynı kültürü paylaştığımız dostlarımız geldiğinde daha farklı hissediyoruz. Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev, eşi Tsvetanka İlieva ve Konçe Belediyesi Meclis Başkanı İsmail Kurt’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" diye konuşu.

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