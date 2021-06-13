Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar listede



NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik direktör adayları çoğaldı. Deneyimli çalıştırıcı Mesut Toros'la yollarını ayıran Nazilli'de Gürses Kılıç'ın yanı sıra Kadir Kar'ın ismi de anılmaya başladı. Yönetimin 40 yaşındaki çalıştırıcı ile temas halinde olduğu ve Kar'ın ise kurmaylardan düşünmek için süre istediği bildirildi. Teknik direktörlük kariyerine iki sezon önce Pazarspor'da başlayan Kadir Kar, geçen yıl ise Ofspor'u çalıştırdı.

Öte yandan Nazilli Belediyespor'un sol beki Oktay Kancı'ya Adanaspor talip oldu. Nazilli Belediyespor'la sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncunun en kısa zamanda turuncu-beyazlılarla resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Ege ekibinde sağ bek Sinan ve stoper Polat da Menemenspor'a gitmişti.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2021-06-13 12:46:57



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