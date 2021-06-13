Sakız kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde düzenlenen 2 operasyonda 100 uyuşturucu hap, 40,45 gram metamfetamin ve 140 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Altınkum Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada metal sakız kutusu içinde 40,45 gram metamfetamin, 140 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. T.T., aramalar sonrasında gözaltına alındı.
Ekipler, aynı gün bir uyuşturucu operasyonu daha düzenledi. Hasan Ç.'nin, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden Didim'e uyuşturucu getireceği bilgisini alan ekipler, şüphelinin bulunduğu otobüsü kent girişinde durdurdu. Yapılan üst aramasında, üzerinde kurukafa sembolü bulunan, çeşitli renklerde 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen T.T. ve Hasan Ç.'nin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2021-06-13 13:58:40
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