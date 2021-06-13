Didim’de aranan 5 zanlı tutuklandı

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri aranan şahıslarla ilgili yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 5 şahsı yakalandı. Yakalanan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim’de İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri haklarında aranması olan şahıslarla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve baskınlar neticesinde “Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, tanınmamak için tedbir alarak hırsızlık, mala zarar verme, basit tehdit olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan Z. T (34), silahla tehdit suçundan aranan K. N. (47)

4 ayrı konut dokunulmazlığını ihlali suçundan aranan O. T. (27), adet gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan C. Ç. (66), hakkında yakalama emri bulunan M. Ö. (38), hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçunda aranma kaydı bulunan A. Y. (43) adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanırken, zanlılar Söke Cezaevine teslim edildi.

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