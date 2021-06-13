Kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi: 2 ölü (2) 

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KUYUDAKİ DEFİNECİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

Aydın'ın Söke ilçesinde, kaçak kazı sırasında metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Erdinç Yaver'in (40) cesedi, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kuyudan çıkartıldı. Ali Uludağ'ın (24) ardından çıkartılan Yaver'in cenazesi de Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, define aramak için gelen ancak kuyuya girmeyen 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2021-06-13 20:37:46



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