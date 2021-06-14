Aydın’da köylü kadınlar virüsten korunmak için atadan kalma yöntemle kekik suyu çıkarıyor Korona virüs kekik suyunun kıymetini artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da köylü kadınlar virüsten korunmak için atadan kalma yöntemle kekik suyu çıkarıyor Korona virüs kekik suyunun kıymetini artırdı

İHA

Aydın’da köylü kadınlar virüsten korunmak için atadan kalma yöntemle kekik suyu çıkarıyor Korona virüs kekik suyunun kıymetini artırdı

Aydın’da dağlarda kendiliğinden yetişen kekiklerin özel yöntemle çıkarılan suyu asırlardır insanlar için şifa oluyor. Köylüler Korona virüs salgını ile kıymeti daha da artan kekik suyundan faydalanmak için yaz sezonu boyunca kekik suyu çıkarıyor.
Aydın Germencik İlçesi’ne bağlı kırsal Çarıklar Mahallesi’nde köylüleri kekik suyu telaşı sardı. İmece usulü ile kekik suyu çıkaran köylüler, atadan kalma yöntemlerle çıkardıkları kekik suyu sayesinde hem virüsten korunduklarını hem de daha sağlıklı yaşadıklarını belirttiler.
Köyün sakinlerinden aynı zamanda Germencik Yörükler Derneği Başkanı olan Ruhi Doğan, Yörüklerin en önemli geleneklerinden birinin de kekik suyu kullanımı olduğunu belirterek bu yöntemin asırlardır atadan kalma usullerle devam ettiğini söyledi.
Çarıklar köyü sakinlerinden Kadriye Bulut ve Saime Doğan önderliğinde bir araya gelen kadınlar dağlarda kendiliğinden doğal ortamında yetişen kekikleri toplayıp suyunu çıkarıyor. Oldukça değerli olan kekik suyunu çıkarmanın da ciddi meşakkati olduğunu belirten Saime Doğan, “Her yıl Haziran ayı geldiğinde kekikleri dağlardan toplayıp getiririz. Bu kekikleri güzelce ayıklayıp yıkadıktan sonra hava almayacak şekilde bastırdığımız kazan içerisinde kaynatıyoruz. Ve damıtma yöntemi ile oluşan suyunu saklayıp şifa niyetine tüketiyoruz” dedi.
Kekik suyunun hazımsızlıktan karın ağrısına, bulaşıcı hastalıktan virüs salgınına saymakla bitmeyecek kadar faydasının bulunduğunu belirten Kadriye Bulut ise Korona virüs salgını ile birlikte eski değerlerin yeniden kıymetlendiğini belirterek süreç kapsamında talep üzerinde pek çok kişiye kekik suyu verdiklerini söyledi. Sadece para kazanmak amacıyla değil aynı zamanda insanlara faydalı olmak amacıyla da kekik suyu çıkardıklarını belirten Bulut, doktor tavsiyesi ile bile kekik suyu tüketenlerin odluğunu belirtti.
Kokusu, görünümü, tadı ve insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen kekik suyunun mikrop öldürücü özelliğiyle, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisinde hem bağışıklık sitemin güçlendirmek hem de hijyen sağlamak amacıyla da kullanıldığını belirten köy sakinlerinden Salih Bulut, kekik suyunu geleneksel olarak tükettiklerini söyledi.
Kekik suyunun bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanında, öksürük, astım bronşit gibi, hastalıkları giderdiği ve nefes açıcı özelliği olduğu belirtildi. İnsanı rahatlan bir özelliğe sahip olan kekik suyunun aynı zamanda hazmı kolaylaştırdığı, eklem ağrılarına iyi geldiği, diş eti hastalıklarının iyileşmesinde etkili olduğu hatta ağız kokusunu bile giderdiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir'in çalışmaları, vatandaştan tam not aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir'in çalışmaları, vatandaştan tam not aldı
Aydın’da FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Aydın’da FETÖ operasyonu
Aydın’da ’ilekleme’ dönemi devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın’da ’ilekleme’ dönemi devam ediyor
1 haftada 395 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER 1 haftada 395 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da ...
Aydınlı sporcular Muaythai Milli Takımı seçmelerinde göz doldurdu
YEREL HABERLER Aydınlı sporcular Muaythai Milli Takımı seçmelerinde ...
Aydın Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği, projeleri ile adından söz ettiriyor
YEREL HABERLER Aydın Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği, projeleri ile ...
Aydın’da konut satışları arttı
YEREL HABERLER Aydın’da konut satışları arttı
Aydın’da KGYS’den 139 şahıs ikaz edilirken 10 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KGYS’den 139 şahıs ikaz edilirken 10 kişiye ...
Aydın'da sağanak yağış etkili oluyor
YEREL HABERLER Aydın'da sağanak yağış etkili oluyor
Karacasu'da "Kırmızı Eller" Festivali'nin hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Karacasu'da "Kırmızı Eller" Festivali'nin ...
Karacasu'da Güneş Enerji Santrali üretime başladı
YEREL HABERLER Karacasu'da Güneş Enerji Santrali üretime başladı
Süper Vali Yazıcıoğlu'nun resmini görenler duygulandı Tırın arkasında Yazıcıoğlu'nun resmini görenler telefonlarına sarıldı
YEREL HABERLER Süper Vali Yazıcıoğlu'nun resmini görenler ...
Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi: 2 ölü (2) 
YEREL HABERLER Kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi: 2 ölü (2) 
Söke TARİŞ buğday üreticilerinin güvencesi oldu
YEREL HABERLER Söke TARİŞ buğday üreticilerinin güvencesi oldu
Aydın'da hurdacıda yangın
YEREL HABERLER Aydın'da hurdacıda yangın
İzmir-Didim arası uyuşturucu ticaretine polis engeli..
YEREL HABERLER İzmir-Didim arası uyuşturucu ticaretine polis engeli.. ...
Didim’de aranan 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de aranan 5 zanlı tutuklandı
Kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL HABERLER Kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi: 1 ölü
Söndürülmeden atılan izmarit, Aydın’ı duman altında bıraktı Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Söndürülmeden atılan izmarit, Aydın’ı duman altında ...
11 bin 500 TL değerinde sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER 11 bin 500 TL değerinde sahte para ele geçirildi
Mastaura ilk ziyaretçileri ile buluştu
YEREL HABERLER Mastaura ilk ziyaretçileri ile buluştu
Mağaraya giren 2 kişiden biri öldü, diğeri kurtarılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Mağaraya giren 2 kişiden biri öldü, diğeri ...
Sakız kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakız kutusunda uyuşturucu ele geçirildi