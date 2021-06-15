Germencik’in buğdayları, işçileri mutlu etti

İlçe genelindeki üreticilere örnek olmak ve atıl durumdaki arazileri değerlendirmek amacıyla ektiği buğdayları geçtiğimiz günlerde hasat eden Germencik Belediyesi, elde ettiği gelir ile belediye işçilerini mutlu etti.

Bu yıl yağışların az olması ve barajlardaki doluluk oranının da düşmesi ile birlikte Aydın’ın ürün tablosunda değişiklik yaşanırken, Germencik Belediyesi hayata geçirdiği örnek proje ile takdir toplamaya devam ediyor. 2007 yılından bu yana en kurak ve susuz yılını yaşayan Aydın’da, Germencik Belediyesi de üreticilere örnek olmak amacıyla ektiği buğdayların hasadını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Kırsal kalkınma alanında önemli bir adım atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, hasat edilen buğdaylardan elde edilen gelirle de örnek projeye artı kattı.

Tarımsal üretimin teşvik edilmesi, atıl durumdaki belediye arazilerinin değerlendirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması ve belediye gelirlerinin artırılması gibi bir çok amaç çerçevesinde ekilen buğdaylardan elde edilen gelir, belediye işçilerini mutlu etti. Başkan Öndeş, elde edilen 30 bin 800 kilogram buğday ile samanın satışından elde edilen gelirle, belediye personelinin geçmiş döneme ait ikramiyelerini ödedi. İlçe genelindeki üreticileri teşvik etmek ve aynı zamanda belediye gelirlerini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Öndeş, belediyeye ait arazilerin kamu menfaati ve Germencik halkına hizmet yolunda değerlendirileceğinin de altını çizdi.

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