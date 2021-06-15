Didim’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2.85 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirilirken şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmaktan işlem yapıldı. Olayın devamında yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen S.Ç. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı. S.Ç. ve H.D. isimli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.