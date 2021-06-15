Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar dönemi



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - YENİ sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da takımı 3'üncü Lig'de mucizevi bir şekilde şampiyon yaptıktan sonra yollar ayrılan Mesut Toros'tan boşalan teknik direktörlük görevine Kadir Kar getirildi. Geçen sezonu Ofspor'da geçiren Kar ile Başkan Soner Yelkovan ve yönetimin katıldığı törenle 1 yıllık sözleşme imzalandı. Nazilli Belediyespor'da başarılı olacağına inandığını kaydeden Kadir Kar, "Şampiyon takıma geldim. Nazilli Belediyespor'u çalıştıracağım için çok mutluyum. Nazilli Belediyespor tesis zengini, kulübümüz 5 yıldızlı tesislere sahip. Kısa zaman içinde kadromuzu oluşturarak yeni sezon için çalışmalarımıza başlayacağız" dedi. Futbolcu olarak liglerde birçok kulüpte oynayan 40 yaşındaki Kadir Kar, teknik direktör olarak Pazarspor ve Ofspor'u çalıştırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-06-15 12:27:54



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