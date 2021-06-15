Başkan Atabay’a saldırıda 7 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde dün gece saatlerinde Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a beyzbol sopalı saldırı girişimi sonrası polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatı akşam yemeğinin ardından kahve içtiği sırada saldırıya uğradı. İddiaya göre, bir restoranda şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sıra 4 kişinin saldırısına uğradı. Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren kişiler bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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