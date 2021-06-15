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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP İl Başkanı Çankır, Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırıyı kınadı

İHA

CHP İl Başkanı Çankır, Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırıyı kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a karşı yapılan beyzbol sopalı saldırıyı kınadı.

Aydın'ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatına kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşti. Başkan Atabay ve avukatı saldırıda yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan olayın ardından basın açıklaması yapan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır saldırıyı sert bir dille kınadı. Saldırıyı lanetlediklerini ifade eden Çankır, "Didim'de rant ve kumpas çetelerine 'dur' diyerek yasalar ve kanun çerçevesinde adaletten ayrılmayan, hak ve hukuktan şaşmadan adil bir şekilde her vatandaşına eşit mesafede yaklaşan Didim Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay'a kimliği belirsiz ama kimlerin maşası olduğunu çok iyi bildiğimiz bir grup tarafından alçakça düzenlenen saldırıyı lanetliyoruz. Biz bu karanlık zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Yasa tanımayan, maganda ruhlu bu kişi ve kişiler ikili ilişkileri ile yakaladıkları güçleri yasa dışı her olayda kullanıp menfaat sağlamakta, hak yemektedir. Rant ve kumpas politikası ruhlarına işlemiş bu eşkıyalar bizleri başkaları ile karıştırmasınlar. Bu eşkıyalar unutmasın ki ne tek adım geri atacağız, ne de yasa dışı işlerinize göz yumacağız ne de Didim halkının hakkını sizlere yedireceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Hainlik size yakışır, dik durmak bize" dedi.

Saldırı ile ilgili emniyet güçlerine ve yargıya olan güvenlerinin tam olduğunu ve Başkan Atabay'ın her zaman yanında olduklarını kaydeden Çankır şöyle devam etti; "Dün gece yaşanan hadise ile ilgili emniyet güçlerine ve yargıya güvenimiz tamdır. Yasal yollardan ne gerekiyorsa yapılacaktır. Ancak şu ayrıntıya dikkat çekmek isterim ki CHP örgütlerinin her bir ferdi gerektiğinde gerektiği gibi başkanlarını, yöneticilerini ve üyelerini korumayı da bilir, kendisine yapılanlara da karşılık vermeyi de. Kimse bizim sabrımızı zorlamasın. Didim Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay'ın sağlık durumu çok iyidir ve bu saldırıdan daha da güçlenerek çıkacaktır. Didim ve Didim halkı için yaptığı mücadelede her daim Ahmet Deniz Atabay'ın yanındayız."

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