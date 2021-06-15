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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İHA

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti. Şafak operasyonuyla yapılan baskında 12.68 gram esrar, 8.93 gram toz esrar 8.44 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 10 adet satışı yasak olan sentetik ecza tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği ileri sürülen 5 bin TL ele geçirildi. Operasyonda H.T ve F.T. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.T. isimli kişi adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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