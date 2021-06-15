Söke Belediyesi beş farklı noktada hizmet veriyor

Söke Belediyesi yol yapım çalışmaları devam ederken; ekipler yine eş zamanlı olarak beş farklı noktada hizmet veriyor.



Yenikent Mahallesi 47. Sokak’ta kaldırım bordür çalışması tamamlanan yolda parke döşeme çalışması başlatıldı. Kemalpaşa Mahallesi Forbes Sokak’ta Vergi Dairesi ile Halime’nin deresi mevkii arasında yol yapım çalışması başlatıldı. Forbes Sokak’ta birinci etap yol çalışmasında kaldırımlar da yenileniyor. Forbes Sokak’ta yapılan çalışmalar etap etap Dere Caddesi Efes Sineması önüne kadar uzanacak. Yenicami Mahallesi Kaymakamlık Lojmanı önünden geçen Eren Yıldırım Sokak’ta yol yenileme çalışması öncesinde eski yol kaplamasının sökümü başladı. Süleyman Uzgur Sokak’ta yol yapım çalışması tamamlandı, son rötuşlar yapılıyor. Sazlı Mahallesi’nde de belirlenen program çerçevesinde yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan Söke Belediyesi Şantiye ekiplerince Ağaçlı Mahallesi’nde eski belediye dükkanlarının yıkımı ve bu alanın temizlik çalışması da sürdürülüyor.

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