Söke'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Söke ilçesinde servis minibüsü, pikap ve hafif ticai aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yaşar U.'nun kullandığı 09 P 2631 plakalı servis minibüsü, Berivan A.'nın kullandığı 48 N 8324 plakalı pikap ve Ali Serdar K. kontrolündeki 09 JS 934 plakalı otomobil SökeKuşadası yolu Ağaçlı Kavşağı'nda kazaya karıştı. Meydana gelen kazada pikap sürücüsü Berivan A, otomobil sürücüsü Ali Serdar K. ve yolcular Zilan A, Doğan A, Caner K, Zemire K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.