Ağaçlı Mahallesi’nde görüntü ve çevre kirliliği kaldırılıyor

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Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi’nde görüntü ve çevre kirliliği oluşturan eski belediye dükkanları yıkılırken, geniş alanda temizlik çalışması yapılıyor.

Söke’nin sahil siteleri yol güzergahında bulunan, özellikle yaz mevsiminde trafiğin yoğun olduğu Ağaçlı Mahallesi’ndeki metruk binalar Söke Belediyesi tarafından yıkılıyor. Yol üzerinde harabeye dönen ve yıllardır atıl durumdaki eski dükkanlar, Söke Belediyesi Şantiye ekiplerince yıkılırken, yıkımdan doğan molozlar temizlendi. Açılan alana üst yapı malzemesi serildi.

Yapılan çalışma Ağaçlı Mahallesi sakinleri, özellikle mahallede bulunan gıda mekanlarının sahiplerini mutlu etti.

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