Didim'de Başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı (2)

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BEYZBOL SOPALI SALDIRIDA 3 TUTUKLAMA

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a beyzbol sopalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet Orak, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen diğer 6 şüpheliden müteahhit Ahmet Orak'ın oğlu İhsan Orak, ağabeyi Mahmut Orak ve Yusuf Caner Özbek tutuklanırken, Fatih Ö. yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Milli Beka Hareket Didim Şube Başkanı Ali S. ile Bilal D., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-06-16 18:48:02



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