Aydın’da aşı rakamları 700 bini geçti

Aydın genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama rakamları 700 binin üzerine ulaştı.

Salgınla mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye devam ederken, aşılama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Pozitif vaka sayılarında ciddi düşüş yaşayan Aydın’da aşı rakamları da sevindirici düzeye ulaştı. 1 milyon 119 bin nüfusa sahip Aydın’da Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan anlık verilere göre birinci ve ikinci doz aşı rakamları ise 700 binin üzerine ulaştı.

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde, 16 Haziran Çarşamba günü verilerine göre ülke genelinde toplam 37 milyon 172 bin 251 aşı yapıldı. Türkiye aşı tablosuna bakıldığında ise Aydın’da 424 bin 877 kişiye birinci doz, 277 bin 44 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 701 bin 921 aşı vuruldu.

İl genelindeki aşı rakamlarının 700 binin üzerine çıkması sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, hassasiyetleri için Aydınlılara teşekkür etti.

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