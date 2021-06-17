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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Işıklı Epilasyon Teknolojileri' adlı eğitim çevrimiçi olarak gerçekleşti.



Öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak için Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman öncülüğünde, Öğr. Gör. Arzuhan Çakır’ın moderatörlüğünde gerçekleşen eğitime, Makine Mühendisi Yiğit Özgüler konuk olarak katıldı. Işıklı Epilasyon Teknolojilerinin ele alındığı ve değerli bilgilerin paylaşıldığı eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimde, Makine Mühendisi Yiğit Özgüler, güzellik sektöründe lazer ışığından yararlanılarak cilt yenileme, damar tedavileri ve vücut tüylerinin kalıcı olarak yok edilmesi işine yarayan lazer cihazları hakkında bilgi verdi. Eğitim, ADÜ öğrencilerinin eğitimlerine göstermiş olduğu önemin yansıması oldu.

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