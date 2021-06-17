Aydın’da düzensiz göç konusu görüşüldü

Aydın’ın önemli sorunlarından biri haline gelen düzensiz göç ile ilgili Aydın Valiliği başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Aydın’da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın katılımıyla düzensiz göç ile ilgili koordinasyon toplantısı gerçekelşetirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında Geri Gönderme Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda özellikle kıyı kesimlerde yoğunlaşan düzensiz göç ve etkin mücadele yöntemleri görüşüldü. Son zamanlarda artış gösteren düzensiz göçmen hareketleri ile ilgili konuları görüşmek üzere organize edilen toplantı basına kapalı olarak yapılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kaçışların büyük ölçüde önlendiği vurgulandı.

Geri Gönderme Merkezi’nde yapılan toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.

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