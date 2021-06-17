Hastanede doktorlarla ve polisle tartıştı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Devlet Hastanesi’nde doktorlarla ve polisle tartışan kişi gözaltına alındı.

Kuşadası Devlet Hastanesi’nde Semih T., isimli bir kişi kız arkadaşı olduğu öğrenilen Gamze G.’yi kontrol amaçlı hastaneye getirdi. Gamze G., kendisini muayene eden doktora erkek arkadaşından şiddet gördüğünü söylemesi üzerine hastane polisine haber verildi. Hastane polisinin Gamze G.’nin yanına gelmesinin ardından Semih T., görevli doktorlarla ve polisle tartıştı. Hastanede görevli güvenlik personelleri ve hastane polisi tarafından etkisiz hale getirilen Semih T., gözaltına alındı. Ayrıca çıkan arbedede Hastane polisi İbrahim B.’nin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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