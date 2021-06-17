Kuşadası Belediyesi’nden sporculara psikolojik destek

Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan sporculara yönelik verdiği ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetine devam ediyor. Uzman Psikolog Candan Atak’ın verdiği danışmanlık hizmetinden 2021 yılının ilk altı ayında 84 kişi faydalandı.

Bölgesel ve ulusal birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Kuşadası Belediyesi, kentteki kulüpler ile sporculara verdiği desteği de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Ocak ayında sporculara yönelik başlatılan psikolojik danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor. Sporcuların motivasyonlarını arttırmak, yarışma kaygılarını azaltmak ve takım içerisindeki iletişimlerini güçlendirmek için verilen hizmetten 2021 yılının ilk altı ayında 84 kişi faydalandı. Danışmanlık hizmeti Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Spor Salonu’nda her Perşembe günü 08.30 ile 17.30 saatleri arasında veriliyor. Uzman Psikolog Candan Atak tarafından verilen psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyensporcular, başvurularını 0256 614 58 42 numaralı telefonu arayarak veya Güvercin Masa başvuru masasına dilekçe bırakarak yapabilirler.



Kuşadası Belediyesi’nde görevli Uzman Psikolog Candan Atak, “Kentimizde yaşayan sporculara yönelik verdiğimiz psikolojik danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor. Sporcuların yarışma kaygıları ile heyecanlarını azaltmayı hedefliyoruz. Takım psikolojisine yönelik çalışmalarımızda oluyor. Ayrıca antrenör ile sporcular arasındaki iletişimi güçlendirmeyi de hedefliyoruz. Kentimizde yaşayan tüm sporcular hizmetimizden ücretsiz olarak faydalanabilir” dedi.



Uzun yıllardır basketbol oynayan Gökhan Mat ise “ Kuşadası Belediyesi’nin sporculara yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verdiğini duydum. Bu hizmetten faydalanmak istedim. Psikolog Candan hanımla görüşmeye başladım. Seanslar çok faydalı oldu. Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

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