Didim'de 84 kaçak göçmen kurtarıldı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 84 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 22.45 sıralarında Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgsini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 84 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN

2021-06-17 22:56:34



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