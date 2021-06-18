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Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Aydınlı üreticilerin yaşanan kuraklıkla birlikte artan su ihtiyacını karşılamak için çalışıyor.

Efeler'in Gölhisar Mahallesi'nde tarımsal sulama kuyusunun faaliyete geçirilmesiyle yüzlerce dönüm araziye su sağlandı. Mahalle muhtarı Bülent Yalçın üreticilerin büyük mutluluk yaşadığının altını çizerek tarımsal sulama sondaj kuyusunun devreye alınarak tarım arazilerinin sulanmasında destek sağlayacağı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na mahalle halkı adına teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu ise ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Gölhisar Mahallesi’ne kazandırılan tarımsal sulama kuyusunun hayırlı uğurlu olmasını diledi ve Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal sulama yatırımlarını artırarak devam edeceklerini belirtti.

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