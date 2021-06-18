Sultanhisar’da 20 kök hint keneviri ele geçirildi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekiplerince Sultanhisar ilçesinde N.T. ve T. T. isimli şahısların ikametinde ve çevresindeki arazi içerisinde yapılan aramada toplam 20 kök Hint Keneviri bitkisi ve 7 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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