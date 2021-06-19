Karacasu’da geçici otopark alanı çalışmaları tamamlandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bulunduğu alanda, geçici otopark düzenlemesi tamamlandı.



Karacasu’da 52 yıldır 300 öğrenci kapasitesiyle eğitim veren ve Karacasulu vatandaşların destekleriyle inşa edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, depreme dayanıksız olması sebebiyle geçtiğimiz aylarda yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımın ardından boş kalan arsanın yeniden projelendirilene kadar vatandaşın hizmetine sunulması adına harekete geçen Karacasu Belediyesi, lisenin bulunduğu alanı geçici otopark alanı olarak düzenledi. Karacasu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince otopark alanında çalışmaların tamamlandığını ifade eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, okul alanının geçici olarak kullanılacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.