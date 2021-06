Bin yıllık köprüde tarihi halay

Medeniyetler beşiği Diyarbakır’da bulunan bin yıllık tarihi on gözlü köprüde aralarında Aydınlı gazetecilerin de bulunduğu topluluk ile bölge halkı halay çekti.

Türkiye’nin ulusal ve yerel medya organlarında görev yapan kültür sanat muhabirleri, Diyarbakır’da bir araya geldi. Kentte vakit geçiren gazeteciler, Diyarbakır’da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Gazetecilerin ziyaret ettiği tarihi bin yıllık on gözlü köprünün üzerinde gazetecilerin davul ve zurna eşliğinde çektiği halay büyük ilgi gördü; halaya bölge halkı da eşlik etti.

Tarihte 33 medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehir Diyarbakır, kültür sanat muhabirlerini ağırladı. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları’ organizasyona Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gazeteciler katıldı. Program kapsamında gazeteciler, Diyarbakır’da Sur İçi, İçkale, Hz. Süleyman Cami, Hasan Paşa Hanı, Ulu Cami, Dört Ay Aklı Minaredengbej Evi Müzik Dinletisi Behram Paşa Camii, Keçi Burcu, Gazi Köşkü, Mardinkapı on gözlü Köprüsü, Eğil'deki Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerinin kabrini, Eğil Baraj Göleti'ni Ergani'deki Çayönü Hilar mağaralarını, ilk tarımın yapıldığı nokta başta olmak üzere tarihi ve turistik noktaları gezdi.

‘Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın açılış toplantısı kentteki bir otelde yapıldı. Programda konuşan Diyarbakır Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanı Ali Çelik, Diyarbakır’ı medeniyetlerin harmanlandığı şehir olarak tanımlayarak, 20’den fazla medeniyete farklı kaynaklara göre ise bu sayının 33’e kadar çıkarıldığını kaydetti.

Diyarbakır’ın hak ettiği değeri almadığını ifade eden Çelik, “Bu şehir çok daha fazlasını hakkediyor” dedi.

Çelik, Diyarbakır’ın kültür sanatla anılan bir şehir olmasını istediklerini belirterek, Uluslararası Sinema Festivali, Şiir Festivali, Karpuz Festivalini İSE daha öteye taşıyacak çeşitli program hazırlığında olduklarını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, “Biz bu projeyle illerimizi diğer illerimizde kültür ve sanat muhabirleri aracılığıyla tanıtmayı hedefliyoruz. Kentin siyasi haberlerinden daha çok tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtarak iç turizmi hareketlendirmek istiyoruz. Biz birbirimizi tanırsak birbirimizi daha çok severiz” dedi.

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, kentin 1382 yıl önce İslam orduları tarafından fetih edildiğini hatırlatarak bu şehrin Malazgirt’in habercisi, İstanbul’un fethinin müjdecisi olduğunu belirtti. Alp, Diyarbakır’da Mekke ve Medine’den sonra en fazla sahabenin yaşadığını söyledi. Alp, daha sonra şehrin tarihi ve turistik değerlerine ilişkin bir sunum yaptı.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenledikleri programın bu yıl üçüncüsünü Diyarbakır ‘da gerçekleştirdiklerini anlattı.

Amaçlarının turizmi 81 vilayete yayma çabasının olduğunu kaydeden Gökdemir, kültür sanat muhabirleri vasıtasıyla şehirleri Anadolu insanına anlatarak iller ve bölgeler arasında etkileşim oluşturma gayreti taşıdıklarını ifade etti.

Gökdemir, “Tarihi ve Kültürel değerleri böylesine önemli olan Diyarbakır ilimiz geçmişte terör örgütlerinin çığırtkanlıklarıyla gündeme gelmesi haliyle içimizi parçalıyor ve tarihi ve kültürel değerleri terör eylemlerinin gölgesinde kalıyordu. Şükürler olsun ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ve terörle mücadelede taviz vermeden yürütülen politikaları sayesinde Diyarbakır günümüzde tarihi ve kültürel değerleriyle hak ettiği gibi tekrar gündem olmaya başlamıştır. Bizlerde bugün bunun için buradayız. İnanıyoruz ki Diyarbakır’ın önü daha da açıktır, Tarihi ve kültürel değerler açısından gerek ülkemizde, gerekse dünyada önemi her geçen gün artan bir şehir olarak hak ettiğini fazlasıyla alacaktır” dedi.

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Belediye Başkanı Münir Karaloğlu, programın açılış programına gönderdiği videolu mesajda şehrin son bir yıldır pozitif bir gündeminin olduğunu belirterek, “Diyarbakır yatırımı, hizmeti, vizyonu, etkinlikleri, istihdamı, işi aşı konuşuyor” diye konuştu. Vali Karaloğlu, kente yapılan önemli yatırımlarla ilgili bilgi vererek, “Diyarbakır’ı dışarıdan değerlendirenler de artık bu pozitif bir gündemle değerlendiriyor. Artık Diyarbakır’la ilgili kaostan, kargaşadan, huzursuzluktan kimse bahsetmiyor. İnşallah kıyamete kadar da bahsetmesin” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özkan Özgül Yavuz ise programa yazılı mesaj gönderdi.

