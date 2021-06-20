Sağanak yağış Köşk’te etkili oldu

Aydın’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Köşk ilçesinde meydana gelen selde bazı araçlar zarar görürken, bir evi ise su bastı.

Aydın’da bugün öğlen saatleri itibarıyla bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Köşk oldu. Köşk’ün Başçayır Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları ile birlikte bir araç yarısına kadar suya gömüldü. Bir evde ise su baskını meydana geldi. Mahalleye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su ve toprağa gömülen araç iş makinesi yardımıyla kurtarılırken, su basını yaşanan evdeki kişilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.