Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı

Murat GÜRKAN / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sağanak yağmurun ardından su baskını meydana geldi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle dere taştı, evler ve tarlalar su altında kaldı.

Nazilli'ye 18 kilometre mesafede, dağ yamacında yer alan kırsal Bağcıllı Mahallesi, sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden akan yağmur sularının etkisi altında kaldı. Yaklaşık 1 saat süren sağanağın ardından yüksek kesimlerden akan sular, Bağcıllı mahallesinden geçen derenin taşmasına yol açtı. Çamur halinde akan taşkın nedeniyle sokaklardaki parke taşları söküldü, önüne kattığı motosiklet, traktör kasası ve arazi araçlarını sürükledi. Ekili alanlar su altında kalırken, ev ve işlerlerinin zemin katlarını da su baskı.

Sağanak sırasında evlerinden çıkamayan vatandaşlar, yağmurun dinmesiyle, hayvanlarının, tarlalarının ve araçlarının yanına gitti. Baskının ardından Nazilli Belediyesi ekipleri ve iş makinaları temizlik çalışması başlattı.

Bağcıllı Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı belirtirken, "Yaklaşık 1 saatlik yağışta, her şey alt üst oldu. Geçen yıl da benzer bir olay yaşadık. Şimdi ne zarar var onu tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Arzu Ay ise geçen yıl da su taşkınının yaşandığını belirterek, "Her yağışta sel baskını yaşıyoruz. Bu yıl da yaşandı, can kaybı olmadan bu baskınlara karşı bir önlem alınsın" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2021-06-20 20:08:45



