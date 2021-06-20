Sökespor: 3 - Kuşadası Gençlikspor: 2

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Bölgesel Amatör Lig 8. grup ilk maçında Kuşadası'nda oynanan maçta 10 yenilenen Sökespor, Söke'deki karşılaşmada ise Kuşadası Gençlikspor'u 32 mağlup etti.

Eşin Grup Sökespor kendi sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor'u 32 lik skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sökespor, ligin dördüncü maçında Söke Şehir Stadyumunda Kuşadasıspor ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelenin ilk devresi 00 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip Kuşadasıspor 55. Dakikada 10 öne geçti. Müsabakanın 62. Dakikasında Sökespor frikikten İsa Akgöl'le beraberliği yakaladı. Sökespor maçın 65. Dakikasında Doğukan Güngör'ün bulduğu golle 21 öne geçti. 72. dakikada İsa Akgöl'ün kendi kalesine attığı golle 22 lik beraberlik sağlandı. Maçın 85. dakikasında Engin Taşdemir'in golüyle Sökespor 32 öne geçti. Böylelikle derbinin kazananı E.G. Sökespor oldu.

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