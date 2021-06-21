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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medya Akademisi, ADÜTV üzerinden eğitimlere başladı

İHA

Medya Akademisi, ADÜTV üzerinden eğitimlere başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliği ile düzenlenen Medya Akademisi Eğitimleri başladı.

Eğitimler süresince alanında uzman ve deneyimli gazeteciler tarafından haber yazım teknikleri, televizyon gazeteciliği, muhabirlik, internet medyası ve editörlüğü, dış habercilik ve medya etiği ve eğitimleri gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Sümeyra Şimşek’in yaptığı medya akademisinde ilk hafta Gazeteciler Erem Şentürk ve Kenan Kıran sunumlar gerçekleştirdi. Gazeteci Erem Şentürk ‘Yeni Medya’ konulu eğitiminde, bir işlemcisi olup elektrik tüketen bir eşyadan ses, görüntü veya titretişim yoluyla yayınlanan her şeyin yeni medyanın alanına girdiğini, bunlara içerik üretmeye de dijital medya yönetimi denildiğini söyledi. Yeni medyayı, yeni mecraların oluşturduğunu belirten Şentürk, dönem içerisinde değişen ve çeşitlenen medya mecralarına uyum sağlamak ve içeriğe önem vermek gerektiğinin altını çizerek, içerik üretiminde samimiyetin ve güvenilir olmanın ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.

"Başarının sırrı samimiyet"
Yeni medya üreticilerinin teknolojiyi tanıması ve algoritmalar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Şentürk, “Samimi, gerçek, kendisiyle ve çevresiyle barışık üretim karşılık buluyor. Üretim karşılık bulduğunda reyting oluyor, reyting olunca reklam alıyor. Reklam alınca para kazanıyor. Para kazanınca sürdürülebilir oluyor. Sürdürülebilir olunca devam ediyor. Devam edince tecrübe oluyor, tecrübe olduğu zaman saygınlık oluyor. Saygınlık olduğu zamanda alan kaplıyor. Alan kaplayınca varlık inşa oluyor. Yeni medyada kalıcı olmanın formülü budur” dedi.

"Hakikati öne almalıyız"
Eğitimde medya türleri, medyanın gelir kaynakları ve çeşitliliği hakkında ayrıntılı bilgi veren Gazeteci Erem Şentürk, genç iletişimcilere, haberlerinde hakikati öne almalarını, yalanla her alanda mücadele etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gazeteci Kenan Kıran ise ‘Gazetecilik’ başlıklı eğitiminde meslek yaşamından örneklerle günümüz gazeteciliğin gereklilikleri hakkında bilgi verdi. Dijital medyanın yazılı ve görsel medyanın önüne geçtiğini vurgulayan Kıran, "Rutin gazeteciliğin sona eridiğini söyleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz dijital çağda hızlı olarak bilgiye en doğru şekilde ulaşan ve bunu en hızlı şekilde yansıtan kişi, öne geçerek gazeteci olacaktır” diye konuştu.

"Gündemi sosyal medya belirliyor"
Habere ve haber kaynağına ulaşma çeşitliğinin günümüzde arttığını belirten Kıran, haber kaynağına ulaşma yollarını meslek yaşamından örneklerle anlatarak, “Türkiye’de medya, pandemi süreciyle çok hızlandı ve dijital alan öne çıktı. Kişilerin haber kaynaklarına erişimi ve bilgiyi doğrulatma şekli çok değişti. Artık sosyal medyada bir bilgi doğruysa Türkiye’nin gündemi değişebiliyor” dedi.

"Doğrunun sesi olmalıyız"
Doğru bilgiye ulaşmanın gazetecinin en önem vermesi gereken konu olduğunu vurgulayan Gazeteci Kıran, “Medyaya ve gazetecilik sektörüne girecek arkadaşlarıma tavsiyem; iyi bir gazeteci olmak için doğru ve güvenilir kişiler ile irtibatı sağlayın. İyi bir gazeteci olmak istiyorsak, özel habere ulaşmak zorundayız! Bir gazeteciyi yükselten, yaptığı özel haberlerdir, doğrunun sesi olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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