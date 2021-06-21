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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 'müzik susmasın' dedi

İHA

Pandemi sürecinde işini yapmakta zorlanan birçok meslek grubunun yanında olan Aydın Büyükşehir Belediyesi bu kez müzisyenlere destek oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 'müzik susmasın' dedi

Pandemi sürecinde işini yapmakta zorlanan birçok meslek grubunun yanında olan Aydın Büyükşehir Belediyesi bu kez müzisyenlere destek oldu.

Pandemiyi en zorlu yaşayan meslek gruplarından olan, yeri geldiğinde geçinmek için enstrümanlarını satmak zorunda kalan müzisyenlere Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Sahne organizasyonu ile destek oldu. Aydınlı müzisyenler üç hafta boyunca kentin beş farklı noktasında dinleyicileriyle buluşacak. İlki gerçekleşen Aydın Sahne konserleri hem müzisyenleri hem de vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

“Halkla buluşmak çok iyi oldu çok özlemişiz”
Müzisyen Gürhan Çiçek, “Bu organizasyonu yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve halkımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun süre işsiz kaldık, hiçbir müzisyen önünü göremedi. Bir ay sonra ekmek kazanmaya başlayacak mıyım bilinmezliği ile yaşadılar. Gerçekten hepimiz çok zor bir süreç yaşadı ve yaşamaya devam ediyoruz. Bundan sonra daha güçlü olacağız. Müzisyenler bu süreçte enstrümanlarını sattılar ama ben buna bir alım satım diyemem. Alım satım iki tarafın rızasıyla olur ama müzisyenler bu süreçte enstrümanları satmak zorunda bırakıldı. Halkla buluşmak çok iyi oldu çok özlemişiz. Müzik bir anlamda kondisyon işi bugün biraz zorladı ama çok mutluyum, keşke bütün yorgunluğumuz böyle olsa” şeklinde konuştu.

“Enstrüman başında olmayı özlemişiz”
Ritim sanatçısı Hakan Arslandağ, “Bizim için güzel bir etkinlikte özlemişiz insanlara hitap etmeyi, onlardan elektrik almayı ve enstrüman başında olmayı. Özellikle Büyükşehir’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Özlem Hanım’a çok teşekkür ediyorum”
Vildan Özkan, “Çok zor süreçti bizim için. Birçok sektör zorlandı ama müzik sektörü daha çok zorlana sektörlerden biriydi. Saat kısıtlamaları bizi çok kötü bir şekilde etkiledi. Kredi kartlarıyla geçindik, hala da borçlarımız kapatmış değiliz. En kısa sürede eski müzik dolu günlerimize geri dönelim diye temenni ediyorum. Değerli belediye başkanımız Özlem Hanım’a buradan çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına, böyle güzel bir sunum sağladığı için bizlere” dedi.

“Böyle bir projenin içinde olmak beni çok mutlu etti”
Kuşadası’nda müzisyenlik yapan Işıl Günay Uçargönül, “Sahnede olmayı arkadaşlarımızı çok özlemişiz. Çok mutlu olduk. Biz alkışla beslenen insanlarız. Alkışı duyduğumuz zaman çok mutlu oluyoruz. Bu projelerin sonu gelmesin müzik susmasın. Günübirlik, yevmiye usulü çalışan çok müzisyenimiz var anlık kazancıyla evine ekmek götüren insanlardı, bu kesildi. Böyle olunca insanlar hiçbir şey yapamadılar. Enstrümanları elimizden almasınlar tek derdimiz ve isteğimiz o. Böyle bir projenin içinde olmak beni çok mutlu etti, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konserlere eşlik eden vatandaşlar yapılan bu etkinlik ile moral bulduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti.

“Sanata ve sanatçılara destek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz”
Başkan Özlem Çerçioğlu Aydın Sahne etkinlikleri ile sanatçıları ve vatandaşları bir araya getirdiklerini belirterek “Pandemi sürecinde zor günler geçiren müzisyenlerimize destek olmak için vatandaşlarımızla sanatçılarımızın buluştuğu keyifli bir etkinlik hazırladık. Sanata ve sanatçılara destek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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