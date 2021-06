Aydın My Kolej’den uluslararası başarı

Aydın My Kolej Uluslararası International Cyberfair2021 proje yarışmasında “Knots Of Ancient Aydın” adlı projesiyle 44 okul arasında “Gold AwardAltın Ödül” sertifikası alarak büyük bir başarıya imza attı.

Aydın’ın az bilinen antik kent ve ören yerlerini tanıtma amaçlı çalışma yapan Aydın My Kolej, bu proje ile uluslararası ve yerel medyanın dikkatini çekerek kültürel mirasımızın zenginliğini dünyaya gösterdi. Projelerin eğitim öğretim yaşantılarında öğrencilere çok fazla kazanımlar sağladığını ekip ruhunun, kişisel gelişim ve kişiseltoplumsal üretkenlik, paylaşımlı çalışma becerilerinin organizasyonu gibi pek çok faydasının olduğunu vurgulayan Proje Sorumlusu Bermet Korgoldoeva “Projeye desteklerinden dolayı Okul Müdürü Fatih Karahan’a, proje koordinatörü Özcan Atar’a, ekipte büyük bir sabırla çalışan öğrencilerimiz Simay Şahin, Nilüfer Yerlikaya, Zeynep Toker’e, projenin yürütülmesi aşamalarında özveriyle çalışan Sınıf Öğretmenimiz Cansu Karataş’a, Müzik Öğretmenimiz Aşkın Gülova’ya, personelimiz Emrah Karahan’a ve proje kapsamında bilgilerinden yararlandığımız Adnan Menderes Üniversitesi’nin değerli öğretim görevlileri sayın Doç. Dr. Murat Çekilmez ve Doç. Dr. Songül Aslan Karakul’a , yardım ve ilgilerini esirgemeyen Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Çiftçi’ye çok teşekkür ediyorum. Bu başarıda herkesin çok emeği geçti. Önümüzdeki yıllarda okulumuz çok farklı projelerde etkin olmaya devam edecek” dedi.

