Köşklü Zeynep Türkiye birincisi oldu

Türkiye geneli düzenlenen ve online olarak uygulanan ThinkerMath Matematik Becerileri Yeterlik Belirleme Sınavı’nda 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Zeynep Çerçi kategorisinde Türkiye 1’ssi oldu.

Yarışmaya 7.sınıf kategorisinde 508 öğrenci katılım sağlarken Köşklü Zeynep Çerçi, Türkiye birinciliği ile Matematik Köyü’ne gitmeye hak kazandı.

Öğrencinin başarısının Köşk için gurur kaynağı olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş; “Öğrencilerimiz, kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerimizden Zeynep Çerçi kızımız da; Türkiye genelinde düzenlenen Matematiksel Düşünme Beceri Yeterlilik sınavında (THINKERMATH) önemli bir derece elde ederek Türkiye birincisi oldu. Öğrencimizi bu başarısından dolayı tebrik ediyor, Öğrencimizin matematik öğretmeni Zeynep Ceren Çiftsüren başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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