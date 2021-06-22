Kuşadası’nda Dünya Yoga Günü etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda Dünya Yoga Günü etkinliği

İHA

Kuşadası’nda Dünya Yoga Günü etkinliği

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 21 Haziran Dünya Yoga Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Adagöl Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinliğe Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Adagöl Mesire alanı çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Adagöl’de geçtiğimiz hafta Ceyda Atıgan eğitmenliğinde başlayan fitcardio dersleri Kuşadalılardan yoğun ilgi görürken, 21 Haziran Dünya Yoga Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenlendi. Yoğa Eğitmenleri Begüm Tunç ve Onur Soykan eşliğinde düzenlenen ücretsiz yoga etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte meditasyon, yoga ve selamlama hareketleri yapıldı.

Yoga etkinliklerinin belirli aralıklara devam edeceğini belirten Eğitmen Begüm Tunç, “Bugün burada 21 Haziran Dünya Yoga Günü’nü kutlamak için toplandık. Yogayı tüm Kuşadalılara tanıtmak istiyoruz. Hayatlarına güzellikler katacağına inanıyoruz. Hayata pozitif bakıyoruz ve herkesin öyle bakmasını istiyoruz. Böyle güzel bir etkinliğe öncülük yaptıkları için Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

Yoganın insanları birleştiren bir gücü olduğunu belirten Eğitmen Onur Soykan ise “Doğa ile iç içe bir ortamda etkinliğimizi yapmak bizlere büyük bir keyif veriyor. Katılımın yoğun olması ayrıca bizi çok mutlu etti. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.


Uzun yıllardır yoga yapan Sinem Özen ise “Bugün Dünya Yoga Günü. Böyle özel bir günde, böyle güzel bir etkinliğe öncülük yaptıkları için Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Adagöl, doğa ile iç içe çok güzel bir alan. Etkinliğin böyle bir yerde yapılması çok iyi olmuş” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kaplan’dan ‘Cincin Karpuzu’ için markalaşma hamlesi
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan ‘Cincin Karpuzu’ için markalaşma ...
Aziz Nikolaos Kilisesi restore edilecek
YEREL HABERLER Aziz Nikolaos Kilisesi restore edilecek
Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen ...
Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
1 haftada 222 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER 1 haftada 222 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da ...
Aydın’da öğrenciler etkinliğe doyacak
YEREL HABERLER Aydın’da öğrenciler etkinliğe doyacak
Kuşadası’nda aşı çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda aşı çadırı kuruldu
Aydın’da kütüphanelere ilgi arttı
YEREL HABERLER Aydın’da kütüphanelere ilgi arttı
Mitolojik tapınakta yıllar sonra Türk esintisi
YEREL HABERLER Mitolojik tapınakta yıllar sonra Türk esintisi
Didim’de hint keneviri operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de hint keneviri operasyonu
Kurallara uymayanlar uyarıldı
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlar uyarıldı
Didim’de 862 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim’de 862 litre etil alkol ele geçirildi
Pandemi sürecinde Sağlık Çalışanlarında Kaygı ve Depresyon Yönetimi paneli gerçekleşti
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde Sağlık Çalışanlarında Kaygı ve ...
AFAD gönüllüleri Hafif Arama Kurtarma eğitimlerine başladı
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri Hafif Arama Kurtarma eğitimlerine ...
Didim ve Manisa´da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Didim ve Manisa´da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
Aydın'da 100 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da 100 kaçak göçmen kurtarıldı
Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde ...
Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu AYTO Başkanı Ülken; "Çıldır Havaalanı konusu bizim için milli meseledir"
YEREL HABERLER Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu AYTO Başkanı ...
Söke'de karayolu kenarındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Söke'de karayolu kenarındaki yangın korkuttu
Nazilli'de sel sonrası hasar tespiti
YEREL HABERLER Nazilli'de sel sonrası hasar tespiti
Köşklü Zeynep Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Köşklü Zeynep Türkiye birincisi oldu
TOBB Aydın KGK “Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı” ile gençleri geleceğe hazırlıyor
YEREL HABERLER TOBB Aydın KGK “Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer ...
Başkan Ömer Günel CHP'nin çalıştayına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel CHP'nin çalıştayına katıldı
Aydın Devlet Hastanesi’nde ilk defa “Uyanık Beyin Tümörü Ameliyatı” yapıldı
YEREL HABERLER Aydın Devlet Hastanesi’nde ilk defa “Uyanık Beyin ...