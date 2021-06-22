Kuşadası’nda yeşil odaklı çalışmalar devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, sendikal mücadelenin kadın önderlerinden Zehra Kosova’nın ismini taşıyan parkın yapımında son aşamaya geldi. 2001 yılında yaşamını yitiren Kosova’nın ismini yaşatacak olan park Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak 2. Sokak üzerinde yer alıyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, “Daha Yeşil Bir Kent” hedefiyle yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Rutin ot biçme, ağaç budama ve zirai ilaçlama gibi işlerini sürdüren ekipler bir yandan da kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışıyor. Bu kapsamda Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak 2. Sokak üzerindeki parkın yapım çalışmalarında sona gelindi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Zehra Kosova Parkı’nda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda parka çocuk oyun grubu ve spor aletleri yerleştirildi. Çimlendirme ve ağaç dikim çalışmaları da sona eren parkın aydınlatma sistemleri de takıldı. Yürüyüş yolları da tamamlanan parka son olarak oturma grupları yerleştirilecek.

Kuşadası Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alınan kararla Türkiye işçi hareketinin ilk temsilcilerinden Zehra Kosova’nın isminin verildiği parkta yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde ise Mehmet Alkışlı, Dr. Ali Alkış ve Aras Büyüktanır gibi kent hafızasında yer etmiş isimlerle birlikte Muzaffer İzgü, Neslican Tay gibi ülke çapında tanınırlığı olan kişilerin isimleri yapımı tamamlanan parklarda ölümsüzleştirilmişti.

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