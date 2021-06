MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "Zorluklar elbirliği ile yenilecek"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne MHP'li meclis üyelerinin verdiği ve Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen esnaflara maddi destek önergesi hakkında konuşarak, "Aydın'ı ilgilendiren her konuda gayretle çalışıyoruz, inşallah zorluklar el birliği ile yenilecek" dedi.



MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, parti binasında Aydın gündemine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi. Geniş katılımla düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalar yapan Alıcık'ın ana gündem konusu MHP'li Aydın Büyükşehir Belediye meclis üyelerinin pandemi döneminde zor günler geçiren esnafa yönelik bin TL'lik destekleme önergesi oldu. Başkan Alıcık, "Bugünü kurtarmak uğruna yarınları kundaklayanlara inat, bana ne demiyoruz, aman sen de yılgınlığıyla başımızı kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz. Teklifimizin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olumlu sonuçlanmasını ve esnaflarımıza çam sakızı, efe armağanı olmasını diliyoruz" dedi.



Çerçioğlu'nu önergeye destek vermeye davet etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu önergeye destek vermeye davet ederek belediyelerin esnaflara ve vatandaşlara yönelik desteklerini hatırlatan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Salgının ekonomik olarak en çok etkilediği, ilimiz sınırları içerisinde yer alan ve Covid19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan işyeri ve işletmelere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanılarak, faal olarak çalışan işletmelere tek sefere mahsus olmak üzere ve bin TL'den az olmamak koşuluyla nakdi yardımda bulunulması teklifimizin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olumlu sonuçlanmasını ve esnaflarımıza çam sakızı, efe armağanı olmasını diliyorum. Ancak önergemize bağlı olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu merkezi yönetimi adres gösterdi. Salgınla mücadelede herkesin imkanları nispetinde bir şeyler yaptığı bu dönemde bu yaklaşımı anlamak mümkün değildir. Tüm belediyeler gibi, CHP'li bir çok belediyenin bu zor süreçte yaptığı çalışmaları bilmemesi mümkün değildir. Çerçioğlu'na hemşerilik temelli bir yaklaşımı tavsiye ediyorum" diye konuştu.



"Aydın'ın yararına katkı sunacak her çalışmaya destek vermeye hazırız"

Aydın'ın gelişmesine, vatandaşların yararına olan her çalışmada destek olacaklarını kaydeden Alıcık, "Zor günler elbet bitecek. Elbette zorluklar elbirliği ile yenilecek. Aklıselim, kalbi selim ve zevkiselim ile huzur gelecek. Güzelhisar Aydın Kentimiz ve Efe yürekli hemşerilerimin huzuru için varız, huzuru sağlamak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Varsın birileri kavga etsin, biz kucaklaşacağız. Varsın birileri çıkar hesabı yapsın, biz hemşerimizle gönül köprüleri kuracağız. Varsın birileri dedikoduya, fitneye, fesada payanda olsun, biz cennet Aydın kentimizin sesi, mazlumların nefesi, gariplerin yol arkadaşı, şehit analarının dert ortağı, kahraman efelerimizin tercümanı olacağız. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emanetini emin kılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin inşa ettiği Cumhur İttifakı ile güçlü Türkiye, mutlu Türk milleti için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Biz Aydın sevdalıyız"

Aydınlıların amaç ve arzuları yönünde çalışmalarını şekillendirdiklerini belirten Alıcık, "Güzelhisar Aydın kentimizin aklın ve bilimin rehberliğinde gelişmesi için müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmuyoruz. Hemşerilerimizin amaç ve arzusu ne ise ona kafa yoruyoruz. Çünkü biz Güzelhisar Aydın Kenti sevdalısıyız. Hiç kimse hatırdan çıkarmasın, iradenin sahibi aynı zamanda karar sahibidir. Karar sahibi aynı zamanda sözün sahibidir. İrade, karar ve söz sahibi olan efe yürekli hemşerilerimdir. Çağı, çağın imkânlarını, hadiselerin seyrini, küresel ve bölgesel gelişmelerin çetrefilleşen yapısını analiz edip Türkçe yorumlayan bir fikri enginliğe, bir zihni derinliğe sahip olmak zorundayız. Tarihsel ve kültürel kökümüzle bütünleşmiş aydınlanmış bir çalışma ve çalışkanlık ülküsü ile çok çalışmalıyız, geleceğin huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek Aydın için doğru yaklaşımları yakalamak zorundayız. Ne yaptık da bu hal neyin nesi? yerine; neyi yapmadık da bu hal neyin nesi? sorusuna cevap arayarak çalışıyoruz. Güzelhisar Aydın Kentimizi doğrudan ilgilendiren, yerel siyaseti meşgul eden, kentimizi ve hemşerilerimizi direkt etkileyen her konu başlığı, her gündem maddesi üzerinde sabırla ve akılla düşünüyoruz. Bugünü kurtarmak uğruna yarınları kundaklayanlara inat; bana ne demiyoruz, aman sen de yılgınlığıyla başımızı kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz" diye konuşarak Cumhur İttifakı disiplininde Aydın sevdası içerisinde inanç ve azim yollarına devam ettiklerini belirtti.



Alıcık son olarak 22 Haziran 1919'da imzalanan Amasya Genelgesi'nin 102'nci yıl dönümünü de kutlayarak, "22 Haziran 1919 tarihinde 'vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' kararlığının dünyaya duyurulduğu Amasya Genelgesi'nin 102'nci yıllını kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızı gururla yad ediyorum" dedi.

