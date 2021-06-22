MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "Zorluklar elbirliği ile yenilecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "Zorluklar elbirliği ile yenilecek"

İHA

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "Zorluklar elbirliği ile yenilecek"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne MHP'li meclis üyelerinin verdiği ve Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen esnaflara maddi destek önergesi hakkında konuşarak, "Aydın'ı ilgilendiren her konuda gayretle çalışıyoruz, inşallah zorluklar el birliği ile yenilecek" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, parti binasında Aydın gündemine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi. Geniş katılımla düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalar yapan Alıcık'ın ana gündem konusu MHP'li Aydın Büyükşehir Belediye meclis üyelerinin pandemi döneminde zor günler geçiren esnafa yönelik bin TL'lik destekleme önergesi oldu. Başkan Alıcık, "Bugünü kurtarmak uğruna yarınları kundaklayanlara inat, bana ne demiyoruz, aman sen de yılgınlığıyla başımızı kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz. Teklifimizin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olumlu sonuçlanmasını ve esnaflarımıza çam sakızı, efe armağanı olmasını diliyoruz" dedi.

Çerçioğlu'nu önergeye destek vermeye davet etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu önergeye destek vermeye davet ederek belediyelerin esnaflara ve vatandaşlara yönelik desteklerini hatırlatan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Salgının ekonomik olarak en çok etkilediği, ilimiz sınırları içerisinde yer alan ve Covid19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan işyeri ve işletmelere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanılarak, faal olarak çalışan işletmelere tek sefere mahsus olmak üzere ve bin TL'den az olmamak koşuluyla nakdi yardımda bulunulması teklifimizin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olumlu sonuçlanmasını ve esnaflarımıza çam sakızı, efe armağanı olmasını diliyorum. Ancak önergemize bağlı olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu merkezi yönetimi adres gösterdi. Salgınla mücadelede herkesin imkanları nispetinde bir şeyler yaptığı bu dönemde bu yaklaşımı anlamak mümkün değildir. Tüm belediyeler gibi, CHP'li bir çok belediyenin bu zor süreçte yaptığı çalışmaları bilmemesi mümkün değildir. Çerçioğlu'na hemşerilik temelli bir yaklaşımı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Aydın'ın yararına katkı sunacak her çalışmaya destek vermeye hazırız"
Aydın'ın gelişmesine, vatandaşların yararına olan her çalışmada destek olacaklarını kaydeden Alıcık, "Zor günler elbet bitecek. Elbette zorluklar elbirliği ile yenilecek. Aklıselim, kalbi selim ve zevkiselim ile huzur gelecek. Güzelhisar Aydın Kentimiz ve Efe yürekli hemşerilerimin huzuru için varız, huzuru sağlamak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Varsın birileri kavga etsin, biz kucaklaşacağız. Varsın birileri çıkar hesabı yapsın, biz hemşerimizle gönül köprüleri kuracağız. Varsın birileri dedikoduya, fitneye, fesada payanda olsun, biz cennet Aydın kentimizin sesi, mazlumların nefesi, gariplerin yol arkadaşı, şehit analarının dert ortağı, kahraman efelerimizin tercümanı olacağız. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emanetini emin kılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin inşa ettiği Cumhur İttifakı ile güçlü Türkiye, mutlu Türk milleti için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz Aydın sevdalıyız"
Aydınlıların amaç ve arzuları yönünde çalışmalarını şekillendirdiklerini belirten Alıcık, "Güzelhisar Aydın kentimizin aklın ve bilimin rehberliğinde gelişmesi için müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmuyoruz. Hemşerilerimizin amaç ve arzusu ne ise ona kafa yoruyoruz. Çünkü biz Güzelhisar Aydın Kenti sevdalısıyız. Hiç kimse hatırdan çıkarmasın, iradenin sahibi aynı zamanda karar sahibidir. Karar sahibi aynı zamanda sözün sahibidir. İrade, karar ve söz sahibi olan efe yürekli hemşerilerimdir. Çağı, çağın imkânlarını, hadiselerin seyrini, küresel ve bölgesel gelişmelerin çetrefilleşen yapısını analiz edip Türkçe yorumlayan bir fikri enginliğe, bir zihni derinliğe sahip olmak zorundayız. Tarihsel ve kültürel kökümüzle bütünleşmiş aydınlanmış bir çalışma ve çalışkanlık ülküsü ile çok çalışmalıyız, geleceğin huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek Aydın için doğru yaklaşımları yakalamak zorundayız. Ne yaptık da bu hal neyin nesi? yerine; neyi yapmadık da bu hal neyin nesi? sorusuna cevap arayarak çalışıyoruz. Güzelhisar Aydın Kentimizi doğrudan ilgilendiren, yerel siyaseti meşgul eden, kentimizi ve hemşerilerimizi direkt etkileyen her konu başlığı, her gündem maddesi üzerinde sabırla ve akılla düşünüyoruz. Bugünü kurtarmak uğruna yarınları kundaklayanlara inat; bana ne demiyoruz, aman sen de yılgınlığıyla başımızı kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz" diye konuşarak Cumhur İttifakı disiplininde Aydın sevdası içerisinde inanç ve azim yollarına devam ettiklerini belirtti.

Alıcık son olarak 22 Haziran 1919'da imzalanan Amasya Genelgesi'nin 102'nci yıl dönümünü de kutlayarak, "22 Haziran 1919 tarihinde 'vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' kararlığının dünyaya duyurulduğu Amasya Genelgesi'nin 102'nci yıllını kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızı gururla yad ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası’nda yeşil odaklı çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yeşil odaklı çalışmalar devam ediyor
Kuşadası’nda Dünya Yoga Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Dünya Yoga Günü etkinliği
Başkan Kaplan’dan ‘Cincin Karpuzu’ için markalaşma hamlesi
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan ‘Cincin Karpuzu’ için markalaşma ...
Aziz Nikolaos Kilisesi restore edilecek
YEREL HABERLER Aziz Nikolaos Kilisesi restore edilecek
Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen ...
Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
1 haftada 222 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER 1 haftada 222 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da ...
Aydın’da öğrenciler etkinliğe doyacak
YEREL HABERLER Aydın’da öğrenciler etkinliğe doyacak
Kuşadası’nda aşı çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda aşı çadırı kuruldu
Aydın’da kütüphanelere ilgi arttı
YEREL HABERLER Aydın’da kütüphanelere ilgi arttı
Mitolojik tapınakta yıllar sonra Türk esintisi
YEREL HABERLER Mitolojik tapınakta yıllar sonra Türk esintisi
Didim’de hint keneviri operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de hint keneviri operasyonu
Kurallara uymayanlar uyarıldı
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlar uyarıldı
Didim’de 862 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim’de 862 litre etil alkol ele geçirildi
Pandemi sürecinde Sağlık Çalışanlarında Kaygı ve Depresyon Yönetimi paneli gerçekleşti
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde Sağlık Çalışanlarında Kaygı ve ...
AFAD gönüllüleri Hafif Arama Kurtarma eğitimlerine başladı
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri Hafif Arama Kurtarma eğitimlerine ...
Didim ve Manisa´da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Didim ve Manisa´da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
Aydın'da 100 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da 100 kaçak göçmen kurtarıldı
Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde ...
Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu AYTO Başkanı Ülken; "Çıldır Havaalanı konusu bizim için milli meseledir"
YEREL HABERLER Aydın, havaalanı için tek yumruk oldu AYTO Başkanı ...
Söke'de karayolu kenarındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Söke'de karayolu kenarındaki yangın korkuttu
Nazilli'de sel sonrası hasar tespiti
YEREL HABERLER Nazilli'de sel sonrası hasar tespiti
Köşklü Zeynep Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Köşklü Zeynep Türkiye birincisi oldu
TOBB Aydın KGK “Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı” ile gençleri geleceğe hazırlıyor
YEREL HABERLER TOBB Aydın KGK “Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer ...