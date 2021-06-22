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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastane duvarları sanatla buluşuyor

İHA

Hastane duvarları sanatla buluşuyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin destekleriyle yapılan 'II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi'ne Türkiye’nin birçok ilinde bulunan farklı üniversitelerinde çalışan akademisyenlerden destek yağıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen küratörlüğünü Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyesi Saadet Nihal Coşkun ve ADÜ Hastanesi Başhekimlik Planlama Birimi Personeli Ebru Alptekin katkılarıyla hazırlanan '2. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi yoğun katılım ile gerçekleşiyor. 2020 yılının başında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle, pandemi sürecinde yoğun emek veren sağlık çalışanlarına moral vermek, pandemi kahramanlarına teşekkür etmek ve Hastane koridorlarını sanatla buluşturmak amacıyla düşünülen sergideki eserler sergi bitiminde ADÜ Hastanesi koridorlarında kalıcı olarak sergilenecek

Pandemi kahramanlarına teşekkür amaçlı başlatılan sergi geçtiğimiz yıl 1 Temmuz 2020 tarihinde 50 katılımcı 105 eser ile Türkiye’nin ilk online hastane sergisi olarak gerçekleşmişti. Bu yıl 5 Temmuz 2021 tarihinde İkincisi düzenlenecek olan 'II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi' hastane koridorlarında daimi olarak sergilenecek olup ayrıca hastane.adu.edu.tr adresinde katılımcı sanatçılara ait bilgiler de yer alacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nin çehresi değişiyor
'2. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi' küratörlüğünü yapan Öğretim Görevlisi Saadet Nihal Coşkun’a ait yedi adet eserin de yer aldığı sergide, yine '2. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi' küratörlüğünü yapan kendisi de ressam olan Başhekimlik Planlama Birimi Personeli Ebru Alptekin’in hastanenin Çocuk Hastalıkları Polikliniği duvarlarına resmettiği çizgi film karakterleri bulunuyor.

ADÜ Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Ölmez, Korona virüs (Kovid19) salgınına karşı fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarının mücadelesini süper kahraman figürleri ile özdeştirerek hastane duvarlarına resmetti. ADÜ Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği mezunu olan Burhan Babacan Hastane Palyatif Bölümü duvarını renklendirdi.

Sanatseverlerden sağlık çalışanlarına teşekkür
ADÜ Hastanesi II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisinde iki yıldır desteklerini esirgemeyen AntalyaFinike Bilsem Görsel Sanat Öğretmeni Şenay Bozkurt ve ekibi, ADÜ Öğretim Üyeleri Ahmet Aytaç, Hakkı Babalık, H. ibrahim Çakır, Ufuk Ören Kadir Ertürk, ADÜ Hastanesi Personeli Mustafa Denizli ve Aydınlı sanatçıların yanı sıra Adana Çukurova Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenlerin katıldığı eserler yer alıyor.

Sanat dolu koridorlar hastaların moralini yüksek tutacak
Sergi kapsamında gelen birçok eser ve yapılan destekler ile birlikte ADÜ Hastanesi, alışık olunan hastane koridorları görüntüsünden çıkıp adeta bir sanat merkezi havasını taşıyacak. Hastane başhekimliği tarafından başlatılan 'Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi' halkın tedavileri sürecinde bulundukları ortamı daha güzel hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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