Pınarbaşı’nda sanat temizliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınarbaşı’nda sanat temizliği

İHA

Pınarbaşı’nda sanat temizliği

Efeler Belediyesi kültür ve sanat etkinleri kapsamında yarın akşam saat 20.00’de sahnelenecek olan ‘Seni Unutmak İstemedim Ki’ adlı tiyatro gösterisi öncesinde, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.
Efeler Belediyesi, birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyununu, Efeler halkı ile buluşturmaya hazırlanıyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle birlikte adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline gelen Pınarbaşı’nda; Kayra Şenocak’ın yazıp yönettiği, ünlü oyuncular Ferdi Akarnur, Dost Elver, Pelin Öztekin’in yer aldığı ‘Seni Unutmak İstemedim Ki’ adlı oyun öncesinde sıkı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Belediye ekipleri korona virüs salgınına karşı gereken tüm tedbirleri alarak, sahne ve izleyici alanlarını dezenfekte edip gerekli tüm önlemleri aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bıçak çekip, cep telefonu ve parasını çaldılar
YEREL HABERLER Bıçak çekip, cep telefonu ve parasını çaldılar
Hastane duvarları sanatla buluşuyor
YEREL HABERLER Hastane duvarları sanatla buluşuyor
Aydın’a kavurucu sıcaklar geliyor Sıcaklıklar 42 dereceye ulaşacak
YEREL HABERLER Aydın’a kavurucu sıcaklar geliyor Sıcaklıklar 42 ...
Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmaları devam ...
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "Zorluklar elbirliği ile yenilecek"
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "Zorluklar elbirliği ile ...
Kuşadası’nda yeşil odaklı çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yeşil odaklı çalışmalar devam ediyor
Kuşadası’nda Dünya Yoga Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Dünya Yoga Günü etkinliği
Başkan Kaplan’dan ‘Cincin Karpuzu’ için markalaşma hamlesi
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan ‘Cincin Karpuzu’ için markalaşma ...
Aziz Nikolaos Kilisesi restore edilecek
YEREL HABERLER Aziz Nikolaos Kilisesi restore edilecek
Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 düzensiz göçmen ...
Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir vatandaşları dinlemeye devam ediyor
1 haftada 222 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER 1 haftada 222 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da ...
Aydın’da öğrenciler etkinliğe doyacak
YEREL HABERLER Aydın’da öğrenciler etkinliğe doyacak
Kuşadası’nda aşı çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda aşı çadırı kuruldu
Aydın’da kütüphanelere ilgi arttı
YEREL HABERLER Aydın’da kütüphanelere ilgi arttı
Mitolojik tapınakta yıllar sonra Türk esintisi
YEREL HABERLER Mitolojik tapınakta yıllar sonra Türk esintisi
Didim’de hint keneviri operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de hint keneviri operasyonu
Kurallara uymayanlar uyarıldı
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlar uyarıldı
Didim’de 862 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim’de 862 litre etil alkol ele geçirildi
Pandemi sürecinde Sağlık Çalışanlarında Kaygı ve Depresyon Yönetimi paneli gerçekleşti
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde Sağlık Çalışanlarında Kaygı ve ...
AFAD gönüllüleri Hafif Arama Kurtarma eğitimlerine başladı
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri Hafif Arama Kurtarma eğitimlerine ...
Didim ve Manisa´da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Didim ve Manisa´da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
Aydın'da 100 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da 100 kaçak göçmen kurtarıldı
Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Güler selden etkilenen mahallelerde ...