Pınarbaşı’nda sanat temizliği

Efeler Belediyesi kültür ve sanat etkinleri kapsamında yarın akşam saat 20.00’de sahnelenecek olan ‘Seni Unutmak İstemedim Ki’ adlı tiyatro gösterisi öncesinde, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyununu, Efeler halkı ile buluşturmaya hazırlanıyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle birlikte adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline gelen Pınarbaşı’nda; Kayra Şenocak’ın yazıp yönettiği, ünlü oyuncular Ferdi Akarnur, Dost Elver, Pelin Öztekin’in yer aldığı ‘Seni Unutmak İstemedim Ki’ adlı oyun öncesinde sıkı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Belediye ekipleri korona virüs salgınına karşı gereken tüm tedbirleri alarak, sahne ve izleyici alanlarını dezenfekte edip gerekli tüm önlemleri aldı.

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