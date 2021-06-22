Aşk engel dinlemedi

Koçarlı Belediyesi nikah salonu Aydın’da yılın en anlamlı nikah törenine şahitlik yaptı. Geçtiğimiz Mart ayında tanışmalarının ardından kısa sürede anlaşıp evlenme kararı alan konuşma ve işitme engelli genç çiftin nikah töreninde duygulu anlar yaşandı.

Aydın’a bağlı Koçarlı’nın Kızılcabölük Mahallesi’nde yaşayan konuşma ve işitme engelli 23 yaşındaki Hasan Hüseyin Emektar ile Mersin’de Gülnar ilçesine bağlı Kuskan Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Emine Kelleli çiftinin nikahını, Koçarlı’da sosyal farkındalık projelerine verdiği destekle bilinen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan kıydı. Nikah töreninde, geçtiğimiz Mart ayında tanışarak evlenme kararı alan genç çifte hayat yolunda mutluluklar dileyen Başkan Kaplan, sevgiye engel olmadığını vurguladı.



Koçarlı Belediyesi nikah salonunda tercüman eşliğinde gerçekleşen nikah töreninde, Damat Hasan Hüseyin Emektar ile Gelin Emine Kelleli'nin annesiyle babasının yanı sıra yeni evli çiftin dostları ve aile yakınları da hazır bulundu. Sosyal medyadan tanışan çifte tercüman aracılığıyla mutluluklar dileyerek tebrik eden Başkan Kaplan, "Kardeşlerimizin işitme ve konuşma ile alakalı bir engel durumu var. Birbirlerini internet üzerinden buluyorlar ve evlenmeye karar veriyorlar. İsteme olayı olmadan her iki gencimiz evlenme kararını verdikten sonra buluşuyorlar. Sonrasında da her iki tarafın ailesi ile birlikte bugün buradayız. Belediyemize yaptıkları müracaat doğrultusunda nikahlarını kıydık. Kızılcabölük, bizim uzak bir mahallemiz. Kuskanda Mersin'in uzak bir mahallesiymiş. Birbirlerini tanıyıp, kaynaşıp, muhabbeti arttırıp bugün evlenmeleri o kadar güzel bir şey ki; engelli olmanın yaşamaya ve birlikte olmaya engel olmadığını bir kez daha gördük” ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan nikah kıyma işlemi ve yapılan konuşmaların ardından yeni evli çifte mutluluklar dileyerek fincan takımı hediye etti.

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