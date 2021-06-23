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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İNYA Ödemiş halkı ile buluşacak

İHA

İNYA Ödemiş halkı ile buluşacak

Germencik Belediyesi’nin kurduğu bir üretici markası olan İNYA, Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ege Et ve Kuşadası Belediyesi Adamarket’in ardından Ödemiş Belediyesi’nin yakında açılışını gerçekleştireceği Otamış Halkın Marketi adlı kooperatif ürünleri satış mağazasında da yerini aldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in girişimleriyle günden güne satış ağı yaygınlaşan İNYA markası ilgi çekmeye devam ediyor. Ödemiş’i ziyaret eden ve Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile görüşen Belediye Başkanı Öndeş, Otamış Halkın Marketi adlı kooperatif ürünleri satış mağazasını inceleyerek yapılan çalışmalardan dolayı Eriş’i tebrik etti. İNYA ürünlerinin Ödemiş halkıyla buluşması için verdiği destekten dolayı teşekkürlerini bildirdi.

"İNYA markamızın pazarlama ağını yaygınlaştırıyoruz"
İNYA ürünlerini halkla buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Germenciğimizin markası olan İNYA olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ege Et ve Kuşadası Belediyesi Adamarket’in ardından Ödemiş Belediyesi’nin açılışını gerçekleştireceği ve kooperatif ürünlerinin satışının yapılacağı Otamış Halkın Marketi’nde ürünlerimizle yer aldık. Belediyelerimiz arası kurduğumuz iş birliği ve koordinasyonun bir sonucu olarak, karşılıklı dayanışma çatısı altında günden güne büyük adımlar atıyor, önemli işler başarıyoruz. Ödemiş Belediye Başkanımız Mehmet Eriş’e güzel ağırlamaları için teşekkür ediyor, böylesine güzel bir projeye imza attığı için tebrik ediyorum. İNYA olarak üreticimizin gözünün nuru, ilçemizin hazineleri olan kıymetli tarım ürünlerini tanıtmaya, halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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