Aydın Büyükşehir Belediyesi yüzer çöp kovası üretti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, doğada kirliliğin önüne geçmek için yenilikçi bir çalışmaya imza atarak deniz yüzeyindeki kirliliği engellemek için yüzer çöp kovası geliştirdi.

Doğada insan eliyle oluşan kirlilik, yaşam kalitesini düşürerek ve geri dönüşü mümkün olmayan zararlar doğurabiliyor. Doğada kirliliğin önüne geçmek için sosyal projeler geliştirerek, farkındalık oluşturmaya çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi, deniz üstündeki kirliliği önlemek için yenilikçi bir çözüm üreterek yüzer çöp kovası geliştirdi.

Sahil şeridinde yer alan liman benzeri yerlerdeki durgun sularda faydalı olan yüzer çöp kovası, su yüzeyinde yer alan çöpleri, vakum sistemi ile kendine çekerek su üstünde oluşabilecek kirliliğe son veriyor. Çevre dostu da olan yüzer çöp kovası, geri dönüştürülebilir malzemelerden imal edildi.

Testleri Mavişehir Halk Marinası’nda yapılan ve ilk olarak Kuşadası Güvercinada kıyısında yer alan gezi teknelerinin demir attığı limanda kullanılmaya başlanan yüzer çöp kovası, denizcilerin beğenisini topladı.

“Kendi imkanlarımız ile ürettik”

Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarım üretken belediyecilik anlayışı ile projeler geliştirmeyi sürdürdüklerini ve “Pırıl Pırıl Aydın” hedefiyle deniz yüzeyindeki çöpleri toplayacak 60 litre kapasiteli yüzer çöp kovası geliştirdiklerini belirterek, “Deniz üstündeki yüzer atıkları toplamak için yüzer çöp kovası yaptık. Güvercinada bölgesinin kara yapısı kayalık olduğu yüzer duba üstüne yerleştirdik. Diğer bölgelerde karaya monte edeceğiz. Kendi imkanlarımız ile ürettik. Mekanizma kısmını yine atık malzemelerden yaptık. Dubanın üstüne çiçek yerleştirerek algıyı bu yöne çekmeye çalıştık. Her zaman olduğu gibi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun çok büyük destekleri var. Destekleri ile bu projeleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

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