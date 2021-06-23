Nazilli’de afetin yaraları sarılıyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, kentte afete neden olan yağışların ardından başta Bağcıllı Mahallesi olmak üzere kentin pek çok noktasında yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor.



Aydın’ın Nazilli ilçesinde aniden bastırarak afete neden olan yağışların ardından belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başta Bağcıllı olmak üzere, Ketenova, Kuşçular ve Ovacık’taki kapanan yolları iş makineleri ile açan ekipler, kullanılmaz hale gelen parke taşlarında yenileme çalışması başlattı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşların da tespiti için saha çalışmalarının devam edeceği bildirildi.



Aydın’ın doğusunda sel felaketini yaşayan diğer ilçelere geçmiş olsun dileklerini ileten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Geçtiğimiz Pazar günü kentimizde yaşanan sel felaketinin haberini alır almaz bölgeye ulaştık. İlk tespitlerin yapılması için saha çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kaymakamımızın önderliğinde devlet yetkililerimizle birlikte oluşturduğumuz kriz masasında yol haritamızı hazırladık. Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ekiplerimiz çalışmalara aralıksız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede hep birlikte selin izlerini sileceğiz” diye konuştu.

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