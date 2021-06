Nazilli Belediyesi'nden anında müdahale Başkan Özcan; "Bütün ekiplerimiz ile sahadayız"

Nazilli'de akşam saatlerinde aniden çıkın rüzgar, fırtına ve yağış sonrası zarar gören yerlere anında müdahale edildi.

Önceden yaşanan afetler yüzünden tecrübe sahibi olduklarını belirten Belediye Başkanı Özcan, yaşanabilecek tüm olumsuzluklar için her an hazırlıklı olduklarının altını çizerek, Nazilli Belediyesi'nin tüm ekipleriyle sahada olduğunu söyledi. Tüm Nazilli halkına geçmiş olsun dilekleri ileten Başkan Özcan; "Değişen iklim şartları küresel ısınma görüldüğü gibi cok acımasızca. Bunlardan bir tanesi ile yine yüz yüze geldik. Birden bastıran ani rüzgar ve yağış oldu. Meteorolojik hiçbir veri bulunmamasına rağmen bastıran yağmurla beraber Nazilli'de yine üzücü bir günü birlikte yaşadık. Ama gerek Nazilli Belediyesinin tüm ekipleri gerekse Jandarmamız Emniyetimiz Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte kamusuyla geneli ile yerel ile büyükşehir ve ilçe belediyesiyle birlikte bu zorlu günler hep birlikte aşacağız. Vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet ve yardımlardan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz" İfadelerini kullandı.

Başka noktalarda ve kırsalda oluşabilecek afet durumları için de ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Özcan, "Kahvederesi ve Ketenova mahallesinde şiddetli yağış olduğu bilgisi geldi. İnşallah afet olmaz. Bizim şu an ki gözlemlerimiz de Avra mahallemizde şiddetli yağış gözüküyor. Tam sağlıklı bilgiler alabilmiş değiliz ama şu ana kadar çok şükür can mal kaybı yok. Bilinen görünenler uçan çatı var, yola düşen güneş panelleri var devrilen ağaçlar var. Daha beterinden Allah korusun. Tehlikeli arz eden noktaların hepsine hep birlikte müdahale ediyoruz. Büyükşehir belediyesindeki çalışma arkadaşlarımıza, jandarmadaki arkadaşlarımıza, Sayın Kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Yine ayrıca Emniyetteki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte tek yumruk olarak bu zor günleri zor anları beraber açacağız inşallah. Daha önce yaşanılanlar dan dolayı da tecrübe sahibi de olduğumuz için hemen ekiplerimizi sevk ettik. Ne olur ne olmaz biz rüzgar başlar başlamaz zaten hazırlıklarımızı başlamıştık. Bu yüzden İhtiyaç duyulan yere hemen ekiplerimizi sevk ettik. Tabiki de olayın vuku bulacağı yeri önceden bilemiyorsunuz. Ama haber alınır alınmaz arkadaşlarımız hemen müdahale ediyor. Şu anda olay sonrasında meydana gelen hasarların takipleri bütün ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bütün ekiplerimizle sahadayız" dedi.

