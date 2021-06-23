Sökespor İscehisar'dan bir puan koparabildi

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Sökespor hafta sonunda Kuşadası galibiyeti sonrasında mutlak üç puan için gittiği Afyon'da İscehisarspor ile 11 berabere kaldı.

Sökespor, Bölgesel Amatör lig 8. Grup karşılaşmalarının beşinci maçında Afyonkarahisar Kocatepe 1 nolu çim sahada İscehisarspor ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelenin ilk devresi 00 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında eşit giden mücadelenin 72. Dakikasında Sökespor Doğukan Güngör'ün golüyle öne geçti. Karşılaşmanın 77. Dakikada Afyon ekibi İscehisarspor skoru eşitleyerek maç 11 sona erdi.

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