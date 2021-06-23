Aydın’da fırtına hasarları devam ediyor

Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına Köşk ilçesinde de hasara neden oldu.

Köşk ilçesinde akşam saatlerinde yağmur ile birlikte fırtına yaşandı. Bir anda başlayan yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Çarşı Mahallesinde bulunan Ayla Vural Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu. Bu sırada okulun çatısı altında kimsenin kalmaması teselli kaynağı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.