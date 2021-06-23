Söke'de durdurulan otomobilin motor kapağından uyuşturucu çıktı

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İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN´ın Söke ilçesinde, İstanbul´dan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan polis tarafından ilçe girişinde durdurulan otomobilin motor kapağında 1 kilo 185 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Bu kapsamda plakası tespit edilen otomobil takibe alınarak Sazlı Mahallesi girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada ön motor kapağına gizlenmiş 1 kilo 185 gram skunk uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 700 TL ve 300 dolar ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan İ.A. ve Ö.Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ

2021-06-23 23:11:31



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