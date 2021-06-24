Aydın'da fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın öldü



Murat GÜRKAN/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN´IN Kuyucak ilçesinde, mahalle çeşmesinden su dolduran Fatma Ayaydın (78), fırtınanın yıktığı duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Aydın ve ilçelerinde akşam saatlerinde aniden çıkan fırtına bazı ev ve iş yerlerinin çatısını uçururken, bazı ağaçların da devrilmesine neden oldu. Fırtına nedeniyle Kuyucak ilçesinin Menderes mevkiinde evinin yakındaki sokak çeşmesinden su doldurmaya giden Fatma Ayaydın´ın üzerine iki metre yüksekliğindeki tuğla duvar yıkıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kaldığı duvarın altından çıkarılan talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Fatma Ayaydın'ın cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Murat GÜRKAN

2021-06-24 01:27:35



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